Fileleftheros’un Moiseos ailesi fertlerinin sosyal medya paylaşımlarını kaynak gösterdiği habere göre, 102 yaşındaki Anna Moiseos, sağlık sorunları nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine 15 Aralık’ta ambülansla götürüldüğü Larnaka Genel Hastanesi acil servisinde 6 saat boyunca ambülansta taşındığı sedyede bağlı şekilde koridorda bekletildi. Hastane personelinin, dışarıda bekleyen yakınlarının ısrarlı sorularına “daha sonra, daha sonra” diye cevap vererek geçiştirdiği iddia edildi.

Habere göre, saat 14.30’da acil servise kaldırılan kadının bir akrabası, servisin arka kapısından içeriye girdiğinde 102 yaşındaki kadını ambülansta taşındığı şekilde sedyede bağlı ve koridorda bekler vaziyette bulduğunu, yanına gittiğinde kendisinden su istediğini ancak güvenlik görevlisi kadın tarafından fark edilince servisten dışarı atıldığını anlattı.

Bu durumun saat 17.00’ye, vardiya değişikliğine kadar böyle devam ettiği, değişen vardiyayla servise gelen doktorun sorması üzerine 102 yaşındaki kadınla ilgilenildiğini ve hastanede tutulmasına gerek olmadığı söylenerek taburcu edildiği belirtildi.