ABD'nin Kansas eyaletinde bir çocuk bakıcısı, küçük çocuğun 'yatağının altında bir canavar olduğunu' söylemesinin ardından yatağın altında saklanan bir adam buldu.

Barton County Şerif Ofisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuğa 'korkmaması gerektiğini, yatağın altında hiç bir şey olmadığını' göstermeye çalışan kadının bir adamla göz göze geldiğini söyledi. Bakıcıyla aralarında arbede yaşandığını belirten yetkililer, adamın hızla evden kaçtığını aktardı.

Adamın eve girişi yasaklanmıştı

Salı günü meydana gelen olayda ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin ertesi sabah adamı tutukladığı aktarıldı. Şüphelinin daha önce aynı evde yaşamış olduğu ancak hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.

27 yaşındaki şüpheli, 'adam kaçırma, hırsızlık, çocuk istismarı, polise direnme ve uzaklaştırma kararının ihlal etme gibi çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Mahkeme, 500 bin dolar kefalet bedeli belirledi.