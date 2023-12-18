Soğuk havaların bastırmasıyla grip vakaları da patladı. Bu sırada ortaya çıkan bir bilimsel araştırmada paylaşılan bulgular grip virüsünün uzun süreli etkileriyle ilgili tezleri güçlendirdi. Grip de Kovid-19 gibi akciğerlerde aylarca sürebilen etkiler bırakabiliyor.

BELİRTİLERİ AYLARCA SÜRÜYOR! GRİBİN BU ETKİSİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

KOVİD-19 KADAR RİSKLİ!

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir araştırma, grip virüsünün de sağlık üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler gösterebildiğini ortaya koydu.

HASTANEYE YATIŞLAR, CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Yapılan son çalışmalara göre; hem Kovid-19 hem de grip enfeksiyonlarından sonraki 18 ay içinde ölüm, hastaneye yeniden yatış ve kalp, böbrekler, beyin ve sindirim sistemi dahil olmak üzere bir dizi organı ilgilendiren sağlık sorunları riski artıyor.

AKCİĞER SORUNLARI AYLARCA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Kovid-19 hastalarının aynı anda birçok organ sisteminde uzun süreli sorunlar yaşama olasılığı daha yüksek oluyor. Grip hastalarında da görülen bu durum özellikle akciğerlerle ilgili kalıcı semptomlara sahip olma olasılıklarını daha yüksek kılıyor.

Gribi atlattıktan sonra bile kişilerde aylarca sürebilen öksürüklere, şiddetli nefes darlığına çeşitli akciğer sorunları görülebiliyor.

Uzmanlara göre grip, aylarca sürebilen viral sonrası öksürük gibi birçok pulmoner semptoma yol açabiliyor. Buna karşılık Kovid-19 yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve beyin sisi gibi pek çok akciğer dışı semptoma neden oluyor.

TEDAVİSİ GELİŞTİRİLEMEDİ

Ekim ayında yayınlanan bir başka çalışma ise, semptomların soğuk algınlığı virüsleri ve grip de dahil olmak üzere çeşitli solunum yolu virüslerinden sonra da devam edebileceğini gösteriyor.

Virüsün bıraktığı sendromlar için henüz bir tedavi bulunmuyor. Virüslerin ciddi sağlık sorunlarını nasıl tetiklediği ve neden devam ettikleri tıp uzmanları için de şimdilik bir muamma.