Üstel’e, ziyaretinde, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü, Ulusal Birlik Partisi bölge temsilcileri ve sporcular eşlik etti.

Üstel, tüm salon sporlarının yapılabileceği spor salonunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı, sporcularla sohbet etti.

- Üstel: “Halkımıza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz”

Başbakan Üstel, burada yaptığı konuşmada, hükümete geldikleri günden bu yana halka ve gençlere verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini, geçmişte yarım kalan projeleri tamamladıklarını vurguladı. Başbakan Üstel, bunun en güzel örneklerinden birinin de Esentepe Prof. Dr. Turan Erdoğan Spor Salonu’nun açılış aşamasına gelmesi olduğunu söyledi.

Spor Salonu’nun temelinin, kendisinin de turizm bakanı olarak görev yaptığı merhum İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde atıldığını anımsatan Üstel, daha sonra siyasi istikrar sağlanamadığı için projenin bugüne kaldığına dikkat çekti.

Üstel, 2022’de göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettikleri yerlerden birinin burası olduğunu ve salonu halka kazandırma sözü verdiklerini ifade ederek, “Siyasi istikrarla 15-20 yıllık projeler tamamlanıyor” dedi.

Üstel, tamamı yerel kaynaklardan karşılanan, yaklaşık 110 milyon TL’ye mal olan ve ülkenin en büyük spor salonlarından biri olma özelliğini taşıyan salonun durumunu yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Esentepeli gençlerin sporda olan başarılarına işaret etti. Başbakan Ünal Üstel, bu salonun yeni şampiyonluklar getireceğine inanç belirtti.

Ziyarette gençlerle bir araya gelmek ve bölge halkını dinlemek istediklerini de söyleyen Üstel, Esentepe’ye kazandırılan salonun sadece bölgeye değil, çevre halkına da hizmet edeceğini ifade etti.

Üstel, salon olmadan önce Esentepe’de kazanılan şampiyonlukları hatırlatarak, bu tesisle birlikte gençlerin yeni şampiyonluklar kazanacağına inanç belirtti.

- Sütçü: “Tesis, Esentepe’de öne çıkan hentbol ve voleybol branşları için çok önemli”

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü de, spor salonunun 2011 yılında temeli atılan bir proje olduğunu belirterek, salonun Başbakan Ünal Üstel döneminde yapılan son ihaleyle tamamlanma aşamasına getirildiğini söyledi.

Sütçü, tesisin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti paylaşarak, tesisin özellikle bölgede öne çıkan hentbol ve voleybol branşları açısından Esentepe’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Sütçü, tesisin protokol tribünü, sahne gibi özelliklerine de dikkat çekerek, tesisin farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

- Saraç: “Bölge için önemli bir kazanım”

Çatalköy- Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Saraç da, Esentepe’nin uzun yıllardır sporda öne çıkan bir bölge olduğunu belirterek, spor salonunun tamamlanma aşamasına gelmesinin bölge halkı ve sporcular açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Esentepe’yi “sporcu fabrikası” olarak nitelendiren, daha önce “beton sahada yetişen” çocukların çok sayıda şampiyonluk ve kupa kazandığını ifade eden Saraç, salonun temellerinin atılması ardından yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. Saraç, Başbakan Üstel’in 2022 yılında göreve gelmesinin ardından sürecin yeniden hızlandığını söyledi.

Saraç, araya deprem sürecinin girdiğini ve kaynaklarda aksama yaşandığını, buna rağmen salonun bugün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Erdoğan: “Geç oldu ama Esentepe çok güzel bir salona kavuştu”

Hentbol kulübü başkanı ve eski Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, salonun tamamlanmasıyla sporcuların antrenman imkanlarının önemli ölçüde artacağını söyledi.

Salonun planlanmasından temelinin atılmasına ve bugüne kadar geçen sürece tanıklık ettiğini ifade eden Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’in göreve gelmesinden sonra yarım kalan projelerin tamamlanacağı yönündeki sözüne işaret etti.

Salon tamamlanmadan önce antrenmanlar için farklı bölgelere gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Erdoğan, buna rağmen sporcuların elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Bu yıl hedeflerinin Türkiye’de ortaokullar arasında şampiyonluk olduğunu belirten Erdoğan, “Geç oldu ama Esentepe çok güzel bir spor salonuna sahip oldu.” dedi.