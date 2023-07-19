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Kaza sonucu yaralanan yaya Dmıtrıı ASTANIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

18.07.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Volkan CANBOLAT (E-33) yönetimindeki PT 492 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Dmıtrıı ASTANIN (E-15)’a çarpmıştır.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıkalma şu şekilde:

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