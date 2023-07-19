Kazayla ilgili polisten yapılan açıkalma şu şekilde:

Meteoroloji Dairesi açıkladı: Sıcak hava dalgası sürüyor Meteoroloji Dairesi açıkladı: Sıcak hava dalgası sürüyor

18.07.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Volkan CANBOLAT (E-33) yönetimindeki PT 492 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Dmıtrıı ASTANIN (E-15)’a çarpmıştır. 


Kaza sonucu yaralanan yaya Dmıtrıı ASTANIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir. 
 