Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ekrem Topçuoğlu, olguları aktardı.

Polis, 20.06.2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Suna Fatma Kerim’in (K-59) yönetimindeki NE 092 plakalı salon araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ece Ayran (K-20) ve Moctar Hama Issa’ya (E-27) çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını Issa’nın taburcu olduğunu, Ayran’ın beyninde ödem olduğundan tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.