YYK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ile YYK Sosyal İşler Komitesi Başkanı Hüseyin Gürlek imza koydu. Anlaşmaya göre, toplam bin fidan, her yıl düzenlenecek etkinlikle dikilecek.

İmza töreninde konuşan Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, ağaçlandırmanın doğaya, ülkeye ve insanlığa faydasına dikkat çekti. Güneş, ülkenin her bölgesinin ağaca, dolayısıyla fidan dikimine büyük ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, bu girişiminden dolayı YYK’ya teşekkür etti.

YYK Sosyal İşler Komitesi Başkanı Hüseyin Gürlek ise, sosyal sorumluluk projelerini başlattıklarını aktardı. Gürlek, fidan dikiminin tüm insanlığı geleceği için en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yaparak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak adına fidan dikimi yapmanın ve yeşil alanlar oluşturmanın gerekliliğine değindi. Hüseyin Gürlek, toplam bin fidanı her yıl düzenlenecek etkinliklerle doğaya armağan edeceklerini de kaydetti.