Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Parti Olağan Kurultayında Genel Başkanlık için aday olacağını açıkladı.

Atalay, kararını parti tabanından gelen yoğun talep ve kendi gözlemleri doğrultusunda aldığını belirterek, resmi adaylık açıklamasını daha sonra yapacağını ifade etti.

Atalay, bu kararının ülke ve parti için hayırlı olmasını temenni etti.

Atalay’ın açıklaması şöyle:

"Gördüğüm luzüm ve parti tabanımızdan gelen yoğun talep üzerine 17 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan Partimizin Olağan Kurultayında Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık seçiminde aday olacağımı sizlerle ve çok kıymetli KKTC kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. Resmi adaylık açıklamamı bilahare yapacağımı saygılarımla bildiririm. Bu kararımın Ülkemize ve Partimize hayırlı olmasını temenni ederim."