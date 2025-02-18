Değişiklik yasa önerisinin detayına da dikkat çeken Arıklı, “Herhangi bir kişinin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için yasada öngörülen şartların yanı sıra, en az 1500 seçmenin imzasını da toplayarak YSK’ya sunmasını da öngördük” dedi.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi bu yılın Ekim ayında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanı devletin ve aynı zamanda yürütmenin de başıdır. Anayasamıza göre, cumhurbaşkanı istediği zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder… Cumhurbaşkanı içteki görevlerinin yanı sıra, toplum lideri sıfatı ile halkımızı görüşmelerde de temsil etmektedir. Böylesine önemli bir makama talip olabilecek şahısların ciddi özelliklere sahip olmasının yanı sıra toplumun bir bölümünde de hüsnü kabul gördüğünü de ispatlaması şarttır.

Bizdeki Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için bazı şartlar ileri sürülmektedir. Ülkemizde yasanın aradığı özelliklere haiz on binlerce kişinin bulunduğu düşünüldüğünde, sırf reklam olsun diye veya belirli bir görüşün propagandasını yapmak maksadı ile birçok kişinin adaylığa başvurduğu yaşanan bir vakadır. Bu durum, böylesine önemli bir makamın ciddiyetine ve propaganda sürecine gölge düşürmektedir.

YDP olarak bugün Meclis Başkanlığına sunduğumuz Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinde, herhangi bir kişinin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için yasada öngörülen şartların yanı sıra, en az 1500 seçmenin imzasını da toplayarak YSK’ya sunmasını da öngördük. Parti olarak bu değişiklik önerimizi, Meclisteki diğer parti başkanlarına da izah ettik. Gereğinin yapılacağını umut ediyoruz…”