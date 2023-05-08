Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, düzenlenen basın toplantısında 25 Haziran 2023 Ara Seçimlerinde milletvekili adayı Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger'in olacağını duyurdu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonuçlarının bir değişiklik yaratmayacağını, muhalefet bu konuda yasada değişiklik yapılması için teklif götürdüklerini belirtti ve seçimin ortaya çıkaracağı maddi külfete değindi. Seçimin 30 milyon TL masraf yaratacağını kaydeden Arıklı, “Ülke genelinde yapılacak olan seçimlerde seçim yasakları yaşayacağız en önemlisi de yaklaşık 30 milyon TL civarında bir para devletin ve halkın cebinden gidecek. Oysa biz bu parayla en az iki tane okul yaptırabiliriz. Bu teklifimiz kabul görmeyince dedik ki en azından yasayı değiştirelim ve alan daraltalım dedik. Bu teklifimizde çok sıcak karşılanmadı” dedi.

Bu nedenle iddialı bir aday arayışına girdiklerini ve seçimi kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Arıklı, “Hem ilçe başkanlarımız hem genel sekreterimiz yaklaşık 10 civarındaki aday adayı üzerinde ciddi bir çalışma yaptı. En sonunda çok değerli bir hanımefendi, akademisyen isim üzerinde uzlaştık. Kendisine teklifimizi yaptığımızda oldukça memnun oldu” diye konuştu.

“PARTİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK”

Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger’ın YDP’nin adayı olduğunu duyuran Arıklı, “Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger uzun süreden beri Yeniden Doğuş Partisi'nin içerisinde olan bir Akademisyen, sempatizanımızdı. Eminim ki partiyi temsil ederken herhangi bir güçlük çekmeyecek. Partimizi en güzel şekilde temsil edecek. Mümkünse seçimleri kazanacağız mümkün değilse de oy oranımızı beklediğimizin çok çok üstüne taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN SESİ OLACAK”

Seçim yarışında en iyi ismi bulduklarını belirten Arıklı, “Özellikle ülkemizdeki hanımların sesini mecliste duyuracak bir aday olması bizim için çok önemli. Aday belirlerken bu konuda Listenin en başına hanım ve genç olmasını istemiştik çünkü gençlerden de ciddi şekilde destek almak zorundaydık. Sayın Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger hanımefendiye sizlere takdim ediyorum” dedi.

LESİNGER: “OLUMLU TEPKİLER ALDIM”

Partinin kendisine bu şansı tanıdığı için sözlerine teşekkür ederek başlayan Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger ise “Yeniden Doğuş Partisi ile uzun yıllardır görüşmeler içerisindeydim. Önceleri işin içine çok fazla girmedim sonrasında benimde burada olmam gerektiğini düşündüm. Bana teklif geldikten sonra etrafımdaki herkesten olumlu tepki aldım” ifadelerini kullandı.