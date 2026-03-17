Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, 17 Mart 2026 tarihinde Girne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışmaları nedeniyle ana su isale hattında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, Su Temin Projesi kapsamında döşenen ana isale hattının iki farklı noktasında büyük çaplı arızalar oluştuğu belirtildi. Arızaların, belediye tarafından yürütülen kontrolsüz kazı çalışmaları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Bakanlık, arızaların giderilmesi için Su İşleri Dairesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin hızla müdahaleye başladığını duyurdu. Ancak onarım çalışmaları tamamlanana kadar Girne–Tatlısu hattı üzerindeki yerleşim yerlerine su verilemeyecek. Yetkililer, bu süreçte bölgede geçici su kesintilerinin yaşanacağını vurguladı.

Açıklamada, kesinti süresince bölgedeki yerel içme suyu kaynaklarının devreye alınacağı bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği özellikle hatırlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, onarım çalışmalarının seyri hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini de ekledi.