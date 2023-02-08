Yedikonuk'ta patlama sesi duyulduğu ifade ediliyor...

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Fatma Çimen Tuğlu, bölge halkının ses duyup, bir titreşim hissettiğini söyledi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kanal SİM ekranlarında yaptığı açıklamada, ihbarın gelmesinin ardından hem İçişleri Bakanlığı hem de asker, polis ve Ercan Havalimanı ile iletişime geçtiklerini, herhangi bir bulguya rastlamadıklarını aktardı.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarını sürdüğünü belirten Toroslu, görgü tanıklarının “sanki bir bomba düşmüş gibi bir patlama sesi” duyduklarını belirtti.

Toroslu, “Alevlenme veya ateşe rastlamadık. Araştırmalarımız sürüyor. Bir sonuca ulaşır ulaşmaz kamuoyu bilgilendirilecek” dedi.

Fotoğraf: Arşiv