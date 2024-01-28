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İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ise; Akıle Rüstem, Aslı Özgüç, Aslıhan Taylan, Cemile Kocareis, Damla Fehmi Sertbay, Direnç Civa Akgün, Elif Özerman, Hatice Özalp, Müge Ergüden ve Suna Erensu’dan oluştu.

Divan başkanlığını derneğin Kurucu Başkanı Şenay Ekingen, Divan sekreterliklerini Didem Erel ve Deniz Şerifoğlu'nun yaptığı genel kurulda başkanlığa tek aday Bilen Sayılı Bozkırlı seçildi.

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