Pendik’te yeni doğurduğu bebeği camdan atan bir kişi gözaltına alındı.

Olay 1 Mart günü gece saatlerinde yaşandı.

Bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye sevk etti.

Yeni doğan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken polis olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak, bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı öğrenilen anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.