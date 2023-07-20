-ÖZEL HABER

Yeni Ercan Devlet Havalimanı terminal binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

-Ercan Havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

-Yeni Ercan Havalimanı geniş gövdeli uçaklara ev sahibi olabilme şansına kavuşmuştur. Yeni Ercan Havalimanı eskisine göre 6 kat büyütülmüştür. Yeni Ercan, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsaittir. Yeni terminalde 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur.

-Daha modern ve kapasiteli terminal binası daha fazla turist yanı sıra daha fazla yatırım daha fazla istihdam demektir.

-Bu havalimanı adadaki en büyük havalimanıdır.

-Yeni Ercan Havalimanı KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

-Yeni Havalimanının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

-Uluslarararsı toplumun haksız uyguslamaları nedeniyle Ercan'dan sadece Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. KKTC uluslararası standarlarda hava ulaşım hizmeti sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin uluslarası uçular için kullanılacağı günler uzak değildir.

-İzolasyonları haklı gösterecek hiçbir BM kararı bulunmadığını teslim eden dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın çağrısına da kulak vererek herkesi bu haksız izolasyonları kaldırmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Yeni Ercan Devlet Havalimanı pisti ve terminal binasının açılışı gerçekleştirildi.