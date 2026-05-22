Yeni Girne Hastanesi inşaat alanına giderek incelemelerde bulunan Dinçyürek, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Dinçyürek, uzun süren çalışmalar ve yoğun iş birlikleri sonucunda önemli bir sürecin tamamlandığını ifade ederek, “Yeni Girne Hastanesi'nin inşaatı tamamlanmıştır.

Planlandığı gibi tıbbi cihazlar, ağır büyük cihazlar ve mefruşat kısmı bir bir hastaneye gelip teslim edilmeye başlanmıştır” dedi.

Bakan Dinçyürek, adaya ulaşan ağır cihazların ilk bölümünün teslim alındığını belirterek, bayram sonrası montaj işlemlerinin başlayacağını söyledi. Teslimatların Haziran ayı boyunca devam edeceğini kaydeden Dinçyürek, tüm montajların planlamalar doğrultusunda tamamlanmasının ardından hastanenin en erken zamanda hizmete açılacağını vurguladı.

Cihazların temin edilmesinde Türkiye’nin büyük katkısı bulunduğunu dile getiren Dinçyürek, “Bu cihazların kazanılmasında ana vatan Türkiye'nin çok büyük destekleri vardır. Bizlere bu cihazları ülkemizin insanına, sağlığına hizmet vermesi açısından hibe eden ana vatan Türkiye'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Yeni Girne Hastanesi projesinin, Başbakanın iradesiyle yarım kalan bir projeden geliştirilerek daha kapsamlı bir sağlık yatırımına dönüştürüldüğünü söyleyen Dinçyürek, hastanenin daha geniş kesimlere ve daha üst düzey sağlık hizmeti sunacak şekilde planlandığını belirtti.

Yoğun çalışmalar sonucunda hastanenin tamamlandığını ifade eden Dinçyürek, artık cihazların yerleştirilmesi, montajların yapılması ve hastanenin sağlık hizmeti verecek noktaya getirilmesi aşamasında olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, projeye katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, Yeni Girne Hastanesi’nin ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.