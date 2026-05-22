Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre, iki lider görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki ilişkilerin demokratik ilkeler, hukuk devleti ve karşılıklı saygı temelinde güçlendiğini kaydetti.

Hristodulidis ve Modi, 2025-2029 Hindistan-Güney Kıbrıs Ortak Eylem Planı’nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, planın zamanında hayata geçirilmesi için iki tarafa gerekli talimatların verildiğini ifade etti.

İki lider ayrıca, diplomatik ilişkilerin 65’inci yıl dönümünün 2027 yılında çeşitli etkinliklerle kutlanması konusunda mutabakata vardı.

“Sigmalive” internet sitesine göre, Hristodulidis, iki ülke arasında kurulan iş birliğinin “küresel öneme ve stratejik derinliğe sahip” olduğunu belirtti.

Görüşme kapsamında terörle mücadele, arama-kurtarma, diplomatik eğitim, yüksek öğrenim, bilişim ve teknoloji alanlarını kapsayan “Karşılıklı Anlayış Memorandumu” da imzalandı.

Hindistan Başbakanı Modi ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade ederek, AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs’ın Hindistan-AB ilişkilerini ileriye götürebileceğinden de söz etti.

Modi ayrıca, son 10 yılda Güney Kıbrıs’tan Hindistan’a yapılan yatırımların neredeyse iki katına çıktığını belirterek, bunun taraflar arasındaki “güvenin” arttığını gösterdiğini ifade etti. Savunma, siber güvenlik, deniz güvenliği ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin genişletilmesi konusunda da uzlaşı sağlandığını açıkladı.