Lefkoşa’ya yeni mezarlık yapılması amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi'ne (LTB) tahsis edilen arazisi Bakanlar Kurulu kararıyla geri alındı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı duyuran LTB Başkanı Harmancı, yeni mezarlık alanı için tahsis edilen ve milyonlarca liralık yatırım yapılan arazinin, Bakanlar Kurulu kararıyla belediyeye haber dahi verilmeden elimizden alındığını” belirtti.

“Bu işin burada kapanacağını düşünenler çok yanılır” diyen Harmancı, Lefkoşalıların hakkını ve halkın vergileriyle belediyeye tahsis edilen dağlık alanı kullanılabilir araziye getiren yatırımlara işaret etti; “Size yerdirmeyeceğiz” dedi.

Harmancı, “Pervasızlığınızı ve hukuksuzluğunuzu hem mahkemeler önünde ispatlayacağız hem de siyaseten size bu alanları dar edeceğiz. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.