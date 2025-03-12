Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ortak yürütülen mevcut projeler gözden geçirilirken, ilaç tedariki konusunda da somut adımlar atılması, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi, olmayan yan dal uzmanlarının sürdürülebilir bir şekilde ülkede hizmet verebilmesi gibi konular değerlendirildi. Ayrıca, sağlık alanında hayata geçirilecek yeni projeler masaya yatırılarak ortak bir yol haritası belirlendi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Bakan Memişoğlu ve ekibine sağlık alanında verdikleri destekler için teşekkür etti. İki ülke arasındaki yakın iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.