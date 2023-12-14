-ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Cumhuriyet Meclisi 2023 yılını bütçe maratonu ile kapatacak. Gündem Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi vekillerine yeni yıl planlarını sordu, ortak bir cevap aldı…



VEKİLLER YENİ YILDA EVDE OLACAK…

Yeni yıl heyecanı sokakta hissedilmeye başlandı. 2023 yılını uğurlayıp, 2024 yılına girerken vatandaşlar yeni yıl planlarını şimdiden yaptı. Bir kısım vatandaş 2024’e yurt dışında veya otellerde girerken, bir kısım ise evde ailesi ile birlikte olacak. Gündem Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi vekillerine “Yeni Yıl Planlarını” sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan tüm vekiller yeni yıla evde aileleri ile birlikte gireceklerini söyledi.



CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN YILBAŞINDA NE YAPACAK?...

Gündem Kıbrıs’a konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yılda bir yurt dışı programı olmaması halinde KKTC’de ailesi ile birlikte evde gireceğini söylerken, Başbakan Ünal Üstel ise ailesinin planları doğrultusunda yeni yıla gireceğini, henüz netleşmiş bir programın olmadığını ifade etti.