Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Yenierenköy–Dipkarpaz Anayolu’nun 1–2’nci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.
E.C (51) yönetimindeki MD 244 plakalı araç, Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solundan sağ tarafına geçmeye çalışan hür eşeklere çarptı. Kaza sonucu üç hür eşek hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan araç sürücüsü E.C ile araçta yolcu olarak bulunan M.M (47), kaldırıldıkları Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.