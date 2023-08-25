Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Yenikent Belediye Bulvarı’na alternatif otopark projesinin tamamlandığını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Yenikent Belediye Bulvarında alternatif otopark yaratmak amacıyla bir süre önce Ak Sokak’ta başlattığımız otopark projesinde biri engelli otoparkı olmak üzere 15 araçlık otopark ve yeşil alan çalışmalarının yanında kaldırım, aydınlatma altyapısı, büz ve yağmursuyu ızgaraları yenileme çalışmalarını da bugünden itibaren tamamlamış olup yeni otoparkı halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.”