Kolluk kuvvetlerine saldıran Jamal Wing, polis köpeğini de birkaç defa ısırdı.

Wing, dün (8 Temmuz) hız yapınca polis memurlarının dikkatini çekti.

47 yaşındaki adam durduruldu.

Delaware Eyalet Polisi, Wing'in "kendisine söylenmeden" arabasından indiğini ve araca geri binmesini isteyen yetkilileri dinlemediğini bildirdi.

Kolluk kuvvetleri, beraberlerindeki K9 köpeğiyle Wing'i zapt etmeye çalıştı. Yetkililer, polise direnen Wing'in münakaşa sırasında köpeği birçok kez ısırdığını açıkladı.

Polisler, Wing'in nefesinin içki koktuğunu söyledi.

Yaralanan zanlı, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Wing burada da direnmeye devam etti ve iki polisi yaraladı.

Hastaneden taburcu edilerek hapishaneye gönderilen Wing hakkında polis memurlarına ve köpeğine saldırmak, alkollü araç kullanmak ve polise mukavemet gibi suçlardan dava açıldı.