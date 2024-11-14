Polisin açıklaması şöyle:

13.11.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Ağırdağ’da, A.C.(E-36)’nin 277 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu nacak ile komşusu ve kendi evi arasında bulunan bahçe duvarına kasten vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığı, komşusuna hitaben şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiytle de rahatsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.