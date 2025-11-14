Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

13.11.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Bostancı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.G.(E-25)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 0.10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.