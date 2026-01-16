Polis, zanlının 13 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda giriş işlemi yaptığı esnada rutin denetim yapan narkotik ekipleri eşliğindeki detektör köpek Lokum’un tepkisi üzerine farkı edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını, valizinde 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis memuru zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, analiz sonucunun beklendiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.