Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

19.12.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Ağıllar bölgesinde, B.Y.(E-29) ve B.E.(E-43) bir taraf olup kendilerine ait ağıl bölgesine geldiği gerekçesiyle, tasarruflarında bulundurdukları taşlar ile A.A.(E-25)’in kullanımındaki aracın ön ve arka camlarını kasten kırıp, ön kaput ile sağ ön kapısını da kasten ezmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra, A.A.’nın vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup ciddi şekilde darp edip, rızası dışında zorla alıkoyarak, kullanımlarındaki araca bindirerek başka bir yere götürüp şiddet tehdidinde bulunmuşlardır. B.Y. tespit edilerek tutuklanmış olup, B.E. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

