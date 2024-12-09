Polisin açıklaması şöyle:

08.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, İskele’de kalmakta olduğu ikametgahın bahçesi içerisinde, Nedir JORAYEV (E-30), yanmakta olan mangalın daha hızlı yanması için mangal içerisine benzin döktüğü esnada, ateşin üzerine sıçraması sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.