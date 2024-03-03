Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Sokaktaki bir otobüs durağının camına yapıştırılan 'evlilik ilanı' ifşa edilince sosyal medya kullanıcıları duruma yorumsuz kalamadı. 'Evlilik ilanı' başlıklı beyaz kağıtta, "20-26 yaşlarında. Lise mezunu, lise terk veya orta okul mezunu evlenmek isteyen bayanlarla evlenmek istiyorum. Ciddi olanlar arasın" yazısı dikkatleri çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu numarayı arayanın aklına şaşarım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "İlana başvuru var mı çok merak ediyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gözler bunu da mı gördü" yorumunda bulundu.