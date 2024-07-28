Polisin açıklaması şöyle:
27.07.2024 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Karaoğlanoğlu Halk Plajında, Mıkheıl ARUTIUNYAN (E-28), kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirmiştir. Söz konusu şahıs sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılarak kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.