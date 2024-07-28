Bunlar da ilginizi çekebilir

27.07.2024 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Karaoğlanoğlu Halk Plaj ında, Mıkheıl ARUTIUNYAN (E-28), kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirmiştir. Söz konusu şahıs sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılarak kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polis ekipleri göz açtırmadı... 176 Araç daha trafikten men edildi!

Polis ekipleri göz açtırmadı... 176 Araç daha trafikten men edildi!

Polis in açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.