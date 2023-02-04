KKTC’de çekilen bu fotoğraflar büyük tepki topladı.

Küçük yaşta çocuğun sürücünün kucağında araç direksiyonunu kullanması görenleri şaşırttı.

Gerçek Tilki Şoför okulu müdürü Barış Tilki’nin paylaşımı şu şekilde:

TRAFİKTE EĞİTİM ŞART

Evet yıllardır söylemeye çalıştığım işte bu; Eğitimsiz insan her şeyi yapar dediğimiz budur.

Bilinçli olsa donanımlı olsa insan hiç ister mi çocuğu ölsün ve sakat kalsın asla!!!!

Bunun için yıllardır söylüyorum Amerikayı baştan keşfetmeye gerek olmadığını diye.

Son haftalarda artan trafik kazaları ülkemizde büyük üzüntü yarattı artı insanlarımız çok tedirgin ve endişeliyiz. Buradan tüm yetkililerimize Başbakanımız Sn. Ünal Üstel’ e çağrıda bulunarak 2023 yılını heba etmememiz adına trafik seferberliğinin başlatılması için çağrıda bulunuyorum ve ivedilikle okullarımızda ikinci dönem yetiştirilirse özellikle lise çocuklarına ehliyetlerini almadan önce gereken eğitimlerin verilmesini talep ediyorum ve trafik dersinin müfredata konularak çocuklarımıza ilk okullardan başlatılması kaçınılmazdır. Bir insan alkol içtiğinde, emniyet kemerini takmadığında, araç kullanırken cep telefonunda konuşuyorsa, mesaj atmaya çalışıyorsa nelerle karşılacağını bilmesi gerekir bunlar çok külfet isteyen maliyetleri artıran konular değildir Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nazım Çavuşoğlu ile müfredatın hazırlanması için hükümet programına konulması için istekte buluna bilirsiniz sayın Başbakanım.

Gelelim bizlere ehliyet veren ve çocukları sınava hazırlayan eğiticiler tamam mı? Koskoca HAYIR

Yıllardır hep söyledim yazdım yazdırdım ki hem müfettişler hem Şoför okullarının yanlarında çalışan eğiticiler hem donanımsız hem de yetersizdir diye. Burada Ulaştırma Bakanı Sn. Erhan Arikli’ ya büyük görevler düşmektedir. Dediğim gibi Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek yoktur diye istenirse bu güzelim adamızı cennet ada haline getirebilirler istenirse de böyle festivallerde olan çarpışan arabacıklar gibi ülkeyi kaosa sürüklerler karar yetkililerindir ama unutmasınlar ki hepimizin hepinizin ailesi vardır hepimizin başına bu kötü ortamda/ sistemde başına her şey gelebilir geç kalınmadan bu sesimizi artık duyun Anaların ağlamasını istemiyoruz

Ya Basına ne demeli her ölümlü trafik kazalarında manşet yapmaları yeterli mi? Tabiki HAYIR

Onun için Trafiğe daha fazla duyarlılık gösterip eğitimsizliği, yollardaki eksiklikleri, hataları ve yapılan ehliyet sınavlarının yanlışlarını daha fazla gazetelerinde, yazılarında yer vermeleri arzu etmekteyim saygılar sunarım