Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Talu olayla ilgili bulguları aktardı.

Talu, huzurda bulunan zanlı S.A’nın "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:50 raddelerinde İplik Pazarı Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki zanlı S.A’nın sağ eli ile aracın iki koltuğu arasında bulunan el freninin olduğu bölgeye bir şeyler koyması üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında streç naylona sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı çekmecesi içerisinde bir adet uçaksavar mermisi bulunup emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Talu, zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderildiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.