Lefkoşa’da, Şht Mehmet Kemal Sokak üzerinde dün saat 19.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu V.A’nın (E-38) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

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Polis tarafından yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak M.K’nin (E-60) Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise 34 adet daha canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.