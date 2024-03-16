Lefkoşa’da, Şht Mehmet Kemal Sokak üzerinde dün saat 19.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu V.A’nın (E-38) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak M.K’nin (E-60) Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise 34 adet daha canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.