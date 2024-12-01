Polisin açıklaması şöyle:

30.11.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışması sonucu, K.Y.(E-48) bir taraf, H.K.(E-46) ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, her ikisi de yerden almış olduğu kaldırım parke taşlarını birbirlerine doğru atmışlardır. Kavga sırasında H.K. ise, tasarrufunda bulundurduğu kaldırım parke taşı ile K.Y. (E-48)’nin yüzüne vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.