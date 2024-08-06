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05.08.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Tuzla ’da faaliyet gösteren bir perde mağazasına giden A.İ.(E-19) ve Y.P.(E-16), daha önce çalışmış oldukları günlerin parasını eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri işletmecisi C.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulunan 3 adet cep telefonunu zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Üstel'den teşekkür paylaşımı: Biz büyük bir aileyiz

Üstel'den teşekkür paylaşımı: Biz büyük bir aileyiz

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