Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava bugün yer yer yağmurlu; yarın yağmurlu, zaman zaman gök gürültülü yağmurlu olacak. Pazartesi günü de öğle saatlerine kadar yer yer devam edecek yağmur, periyodun geriye kalan bölümünde beklenmiyor.

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Hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, daha sonraki günlerde ise 18-21 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.