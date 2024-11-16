Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava bugün yer yer yağmurlu; yarın yağmurlu, zaman zaman gök gürültülü yağmurlu olacak. Pazartesi günü de öğle saatlerine kadar yer yer devam edecek yağmur, periyodun geriye kalan bölümünde beklenmiyor.

Hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, daha sonraki günlerde ise 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.