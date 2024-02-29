Polisin açıklaması şöyle:

27.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de bulunan bir araç park yeri içerisinde, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 2000 ABD doları nakit para, kimlik ve kredi kartları çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.E.(E-40) tespit edilerek tutuklanmıştır. Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında ayrıca, 30.11.2023 tarihinde Girne’de bulunan başka bir araç park yeri içerisinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen cep telefonu ile kimlik ve kredi kartlarını da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.