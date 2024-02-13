Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen afetle ilgili son durumu paylaştı.

9 KİŞİ TOPRAK ALTINDA

İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Meydana gelen afetle ilgili Bakan Yerlikaya açıklama yaptı. Bölgede 400 personelin görevlendirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 14.28’de Erzincan İli İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 işçimizin göçük altında kalmış olduğunu değerlendiriyoruz. Olay bölgesine AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirilmiştir. Göçük altındaki işçilerimize ulaşmak için çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı