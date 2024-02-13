BBC'nin haberine göre, eyalette devam eden şiddetli yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken olumsuz hava koşulları, eyaletin batısında devam eden orman yangınlarıyla mücadele girişimlerini de aksattı.

Fırtınada çok sayıda iletim kulesinin çökmesi ve bir elektrik santralinin devre dışı kalması nedeniyle eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Victoria Eyaleti Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bunun eyalet tarihindeki en büyük kesintilerden biri olduğunu belirterek, elektrik hatlarında meydana gelen fiziksel hasar nedeniyle 529 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Ayrıca, fırtınanın ulaşımı da olumsuz etkilediği bildirilirken, Melbourne'deki bazı tren seferleri aksadı.