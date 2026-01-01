Gazimağusa’da saat 00.05 sıralarında bir otelin araç park yeri içerisinde meydana gelen kazada, K.T (E-48), 125 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VG 845 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada dikkatsiz ve tehlikeli şekilde hareket ederek park halinde bulunan toplam 16 araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Güzelyurt’ta saat 00.30 sıralarında Mersin Sokak üzerinde yaşanan kazada ise, İ.Ç (E-22), 128 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZRM 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada park halinde bulunan TYS 414 plakalı otobüsün sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Aynı saatlerde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada, M.T.Ö (E-33), 128 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZNT 325 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik ışıklarında duran C.Y (E-68) yönetimindeki JN 099 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Bu kazada da yaralanan olmadı. Alkollü sürücü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de saat 04.00 sıralarında Karakız Sokak üzerinde meydana gelen kazada ise, D.Y (E-32), 57 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LS 438 plakalı salon araç ile Mustafa Çağatay Caddesi’ne anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden giriş yapması sonucu, C.H (E-29) yönetimindeki MZ 530 plakalı salon araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis, dört kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.