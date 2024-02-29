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Pogba'nın İtalya Anti Doping Komitesi tarafından yapılan ikinci testi de pozitif bulgulara rastlanmıştı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzun bir süre ayrı kalan Paul Pogba’nın, 2023-2024 İtalya Serie A’nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı.

GOAL İtalya'nın haberine göre; Doping testi pozitif çıkan İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba’ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

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