Bugün saat 10.09’da Oğlak’ta Merkür retro başladı. Burçların insan hayatına etkisi oldukça büyük. Bu süreç bazı burçlar için pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek , diğerlerini ise olumsuz etkileyecek. Astrologlar, 4 burç konusunda uyarıda bulundu. Savaşçı özelliklere sahip olan o burç, bilhassa bu süreçte kendilerine yanlış yapılaması halinde bedelini ödetecekler.

KOÇ BURCU

Ateş elementini temsil eden ve liderlik özellikleriyle bilinen Koçlar, kendilerine yapılan hiçbir yanlışı görmezden gelmez. Cesaretli kişilerdir ve onların savaşçı ruhlarıyla üstlerinden gelemeyecekleri hiçbir olay yoktur. Her yıl 3 kez meydana gelen Merkür retrosunun sonuncusu bugün gerçekleşecek. Bilhassa bu süreçte Koç burçları, kasıtlı ya da kasıtsız kendilerine yapılan hataları görmezden gelmeyecek ve deyim yerindeyse yanıtları çok sert olacak.

ASLAN BURCU

Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar ise inatçıdır. Hem cesaretlidir hem de öz saygıları yüksektir. Aslanlar Merkür retrosu sürecinde hataya hata ile karşılık verebilirler.

AKREP BURCU

Tutkularıyla bilinen Akrepler ise strateji belirleme konusunda oldukça yeteneklidir. Onlara bir hata yapmadan önce iyi düşünün. Kendilerine yapılan yanlışları asla sineye çekmezler.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar toprak elementini temsil eder. Hırslı kişilikleri ile bilinen Oğlaklar sabırlı ve disiplinli kişilerdir. Fakat Merkür retrosu sürecinde bu sabırlarından iz kalmayabilir.