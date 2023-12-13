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PFDK, Ankara’da ki sevklerin kararlarını perşembe açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak disiplin talimatımızda değişiklik yapma kararı aldık. İlave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bugün tartışmaları geride bırakıp birleşme zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır.

Meler'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisini iyi gördük. Bebeği Ege'ye kavuşuyor. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız.

"Halil Umut Meler uluslararası arenada gurur duyduğumuz hakemimiz. Futbolu her şeyin önünde tutmak ve güvenli hissettirecek alanı oluşturmak hedefimizdir. Yaşananlar kabul edilemez.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi , MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maç ının ardından hakem Halil Umut Meler 'e yapılan saldırı sonrası toplantıdan çıkan kararları açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

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