Mahkemede şahadet veren Polis Memuru A.Y., olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’nın durdurularak üst aramasının yapıldığını belirtti. Yapılan aramada, zanlının giymekte olduğu siyah eşofmanın sağ ön cebinde siyah naylona sarılı yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polis, zanlının Taşkınköy’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada ise yatak odasında komodin çekmecesi üzerinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Aynı odada ayrıca bir adet mermi çekirdeği, mavi renk eğitim tipi savunma sınıfı el bombası, “GİZEH” yazılı yeşil renk plastik öğütücü ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan materyal tespit edilerek emare alındı.

Aynı adreste kalan E.C.A.O.’nun da yatak odasında bulunan komodin üzerinde “GİZEH” yazılı, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığı belirtildi.

Polis ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gündür, E.C.A.O.’nun ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç J.E., zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.