Mahkeme, zanlıların haklarında 7 gün ek süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi. İhraç işlemleri başlatıldı, ancak henüz sonuçlanmadı.

Polis, zanlıların S. O. R.’in 29 Kasım 2025’ten itibaren 96 gün, A. A.’nın 6 Aralık 2021’den itibaren 1.555 gün, F. A. S.’in 30 Eylül 2023’ten itibaren 826 gün yetkili makamlardan izin almadan KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Zanlılar tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen S. O. R., F. A. S. ve A. A. mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’nde görevli polis memuru Y. M., mahkemede olguları aktardı.

