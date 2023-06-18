İlk yurt dışı resmi ziyareti için KKTC’ye gelen Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kabine toplantısında TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün onaylanmasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin ve verdiği önemin çok açık göstergesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Ercan’a varışında, kendisini karşılamaya gelen kalabalıkla kucaklaşarak basına kısa bir açıklamada bulundu.

“BÜYÜK ONUR”

Sıcak karşılama nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, daha önce teknik eğitim çalışmaları, DPÖ ile toplantılar gibi çeşitli vesilelerle KKTC’ye geldiğini ancak şimdi Kıbrıs’la ilişkili meselelerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gelmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Bugün yeni Ercan Havalimanı projesinde inceleme ve teknik toplantıların ardından saat 18.00’de basın açıklaması yapacağını, temaslarını yarın da sürdüreceğini kaydeden Yılmaz, temaslarından en önemlisinin Ercan olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçtiğimiz pazartesi günkü ziyaretinde Ercan projesinin tamamlanması gerektiğini ve 20 Temmuz’daki ziyaretinde Ercan’a inmek istediğini söylediğini hatırlattı.

Yılmaz, yarın Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya geleceğini ifade etti.

Yarınki temaslarında TC-KKTC ilişkileriyle ilgili neler yapabileceklerini konuşacaklarını belirten Yılmaz, “Türkiye yüzyılı diyoruz, yeni kabine oluştu. İlk kabinede Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ilk protokol, KKTC ile İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC’ye Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin verdiği önemin çok açık göstergesidir.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra yetkililerle birlikte yeni Ercan binasında incelemelerde bulundu ve teknik toplantı için VIP’de ilgililerle bir araya geldi.

Yılmaz saat 18.00’de basın açıklaması yapacak.