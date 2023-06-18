İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistini incelemesinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve teknik heyetimizle birlikte Kıbrıs’tayız. İki günlük ziyaretimiz kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ile pistini inceledik, detayları öğrendik” ifadelerini kullandı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın ülke turizmine büyük katkısı olacağını vurgulayan Yılmaz, “Yeni Ercan Havalimanı’nın binasının ve pistinin en hızlı şekilde Kıbrıs Türküne kazandırılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Yılmaz, yeni bina ve pist hakkında detaylar da paylaşarak, “Kıbrıs adasının en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türküne kazandırılacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına dikkat çeken Yılmaz, “Denizi geçmiş durumdayız, derede boğulmayız inşallah. Bazı atılması gereken adımlar var onları da hızla atıp, tamamlayacağız. 20 Temmuz’da da açacağız inşallah. Çok güzel bir eser, KKTC’nin dünyaya açılan bir yüzü ve çok önemli bir vitrin. Bir gün bile gecikmesi bu esere gerçekten yazık” diye konuştu.

Yılmaz, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için gerekli yatırımların yapılmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Yılmaz, ilk kabine toplantısında TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün onaylanmasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin ve verdiği önemin çok açık göstergesi olduğunu yineledi.

Yılmaz, "Türkiye yüzyılı için KKTC’nin yüzyılı için ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.