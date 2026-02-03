-ÖZEL HABER-

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, muhalefetin farklı görüşlere karşı eleştirilerini her zaman saygı çerçevesinde yapması gerektiğini vurguladı. “Bu Meclis’te karşı partinizin vekilini itham ederken, kişinin ünvanına dikkat etmek gerekir. İddiaların meclise taşınmaması önemlidir” dedi.

Yılmaz, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın iddiaları Meclis’e taşımasını ve siyasi propaganda malzemesi olarak kullanmasını yanlış bulduğunu belirtti. “Yargımız ve mahkememiz var. Eğer bir sonuç çıkarsa, yorumlanır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Erken seçim kararı Başbakan’a ait

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, YDP teşkilatlarının erken seçim çağrısı yaptığını ancak nihai kararın Başbakan’a ait olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Hükümet ortakları da bu kararı Sayın Başbakana bıraktı. 4 yıldır istikrarlı bir hükümet var ve bu hükümet birçok projeyi sonuçlandırdı. Bu hükümet, en uzun süre görev yapan hükümetlerden biridir” dedi.

Genel seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, şunları söyledi: “YDP olarak biz seçim istiyoruz ve hazırız. Mayıstan önce bir seçim öngörülebilir, ama bu karar Başbakanındır. Mayıs’ta olmazsa, yerel seçimlerden önce Kasım başında olabilir diye düşünüyoruz. Ocak ayına genel seçim kalmaz.”

Yılmaz: YDP her zaman halka hizmetin peşinde

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, parti tabanının durumu ve hükümet içindeki rolü hakkında da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, parti üyeleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, tabanda hâlâ bir güven oyunun bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, hükümetin gidişatını desteklemeyen bir kesim de oluştu. Ekonomik krize çözüm getirilmediğini ve hayat pahalılığının hükümetten kaynaklandığını düşünen üyelerimiz var. YDP, Kıbrıs Türk halkının asgari ücretli çevresinden geliyor ve en çok ekonomik zorluklarla uğraşan tabana sahibiz” dedi.

Hükümette olma nedenlerini de açıklayan Yılmaz, “Bize göre hükümette olmak koltuk sevdasıyla değil, halka hizmetle ilgilidir. Fiber optik projesi, 4.5G’nin telefonlara gelmesi, toplu taşımanın harekete geçmesi gibi projeler halka doğrudan etki eden organizasyonlardır. Biz icraatın, halkın hizmetinin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, YDP’nin her zaman hükümet içinde muhalefet eden bir parti olduğunu vurgulayarak, partinin temel hedefinin somut hizmet ve projeler olduğunu kaydetti.

Yılmaz’tan sendika eylemlerine eleştiri: Halka hizmetin önüne geçiyorlar

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, sendikaların son dönemdeki eylemlerini de değerlendirdi, sendikaların devlete ve hükümete karşı hizmeti aksatıcı adımlar atmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yılmaz, “Biz böyle bir sendikacılık istemiyoruz. Sendikalar, yeri geldiğinde bazı odakların kuklası hâline geliyor ve halkın hizmetinin önüne geçiyorlar. İşçi ve emekçi hakları bizim için elbette çok önemli, ancak bu eylemler farklı bir yere evriliyor. Ben bu tip sendikacılığı kabul etmiyorum ve kınıyorum” dedi.

Yılmaz: Hükümet kriz anında kaçmıyor, planlı icraatla devam ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, hükümetin 4 yıllık icraatlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hükümetin istikrarlı bir dönem geçirdiğini ancak seçimler ve ekonomik krizler nedeniyle geçmişten gelen sorunların hükümet üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

Yılmaz, “Kronik problemlerimizin nedeni bu hükümet değildir. Bizim hükümetimiz, bu dönemde her tehlikeyi gördüğünde kaçan bir hükümet olsaydı, CTP gibi davranırdı. Biz kriz anında kaçmıyoruz; eleştirseniz de plan ve program yapıp hizmete devam ediyoruz” dedi.

Yılmaz, kriz anında kaçma zihniyetinden uzaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün CTP’nin kuracağı bir hükümet, en küçük kriz anında hükümeti terk edip ülkeyi krize sokacaktır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Karma oy konusunda kararı UBP ve CTP verecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, karma oy uygulamasının kaldırılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, YDP’nin 2021’den bu yana karma oyun kaldırılmasını savunduğunu belirterek, bunun bazı ön şartlara bağlı olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Biz 3 bölge seçimi istiyoruz. Böylece seçim ittifaklarının önü açılacak ve seçim harçları yukarıya çekilebilecek. Ayrıca hükümet ortaklarından biri ‘ben hükümetten çekiliyorum’ diyemeyecek. Bu konuda karar verecek olan iki büyük parti UBP ve CTP’dir” dedi.

Yılmaz, karma oyun kaldırılacağına inanmadığını ifade ederek, “Karma oy senelerce konuşuldu. Biz en az karma oy alan siyasi partiyiz. Bu kararı en çok karma oy alan iki siyasi parti konuşup verecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: YDP aynı kadrolarla iki seçime girecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, parti içi son gelişmelere ilişkin de son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında oy birliği ile partinin başkanının bir yıl daha görevine devam etmesine karar verildiğini açıkladı.

Yılmaz, “Kurultaya şu an ihtiyacımız yok. YDP, aynı kadrolarla önümüzdeki iki seçime girecek, ardından güçlü bir kurultaya gidilecek” dedi.