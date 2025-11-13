Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle ilk resmi yurtdışı ziyareti vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

KKTC ile müstesna ilişkilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bu önemli ziyaret kapsamında bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman arasında baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiş, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınmıştır.

Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir

Bu ziyaretin; Kıbrıs Türkü’nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum."