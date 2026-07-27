Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirli, CTP’nin iktidara hazır olduğunu vurgulayarak, “Biz artık seçimden sonrasına, ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasına hazırlanıyoruz. CTP hükümeti ülkenin kurumlarını yeniden ayağa kaldıracak” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İncirli, çözüm sürecinin yeniden hareketlenmesinin önemine dikkat çekti.

“Kıbrıs sorununun çözümünde adım adım ilerleyeceğimiz yolun açılmasını bekliyoruz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan İncirli, sekiz yılı aşkın süredir durağanlaşan çözüm sürecinin yeniden hareketlenmesini önemli gördüklerini söyledi. Guterres’in ziyaretinin yalnızca sembolik bir temas olmaması gerektiğini belirten İncirli, “Biz bu ziyaretten anlamlı bir 5+1 toplantısına giden yolun açılmasını bekliyoruz. Gutteres’in Kıbrıs'a gelişi son bir deneme veya veda anlamı taşımamalı. Bu geliş, çözüm yolunda adım adım ilerleyeceğimiz sürecin önünü açacak bir gelişme olarak okunmalıdır.” dedi. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengelerin Kıbrıs sorununu yeniden uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdiğini de ifade eden İncirli, çözüm sürecinin siyasi eşitlik ve güvenlikten taviz verilmeden ilerlemesi gerektiğini vurguladı. “Kıbrıs sorununun çözümü yalnızca ada için değil, bölgesel istikrar açısından da önemlidir” diyen İncirli, aşamalı ilerleyen ve somut sonuç üreten yeni bir müzakere yönteminin daha sağlıklı olacağını söyledi.

“Çözüm isteyen taraf olmaya devam edeceğiz”

Sıla Usar İncirli, Rum liderliğinin mülkiyet konusunda attığı adımların kapsamlı çözüm perspektifi yerine süreci tıkamaya hizmet ettiğini söyledi. “Mülkiyet konusu kapsamlı çözümün bir parçasıdır. Tek tek insanları hedef alan uygulamalar doğru değildir” diyen İncirli, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini defalarca ortaya koyduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu önerilerin de geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslerin ürünü olduğunu belirten İncirli, Türkiye ile istişare içerisinde, sakin ama kararlı bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini ifade etti. “Biz ne istediğini bilen bir halkız. Çözüm isteyen taraf olmaya devam edeceğiz” sözleriyle CTP’nin çözüm vizyonunu yineledi.

“Biz artık seçim tarihini değil, iktidarda ne yapacağımızı konuşuyoruz”

Seçim tarihi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, hükümetin uzun süredir seçim tarihini açıklayamamasının ciddi bir yönetim zaafı yarattığını söyledi. Hükümetin ülkenin sorunlarını çözmek yerine seçim tarihini ve seçim sistemini kendi siyasi hesaplarına göre şekillendirmeye çalıştığını ifade eden İncirli, “Seçimi kaybedeceklerini biliyorlar. Bütün hesapları bunu nasıl geciktirecekleri üzerine kuruyorlar” dedi. Karma oyun kaldırılması, seçim barajı ve seçim tarihiyle ilgili tartışmaların tamamen hükümetin kendi siyasi geleceğine odaklandığını belirten İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi hangi tarihte, hangi sistemle seçim yapılırsa yapılsın seçime hazırdır. Biz artık seçim tarihini değil, iktidarda ne yapacağımızı konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Denetim mekanizmaları etkin hale getirilecek”

İncirli ayrıca, ülkede yaşanan ekonomik sorunların temelinde kötü yönetim ve denetimsizlik bulunduğunu ifade ederek mevcut hükümetin geride ağır bir mali yük bıraktığını söyledi. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yalnızca hukuki değil, ekonomik açıdan da büyük bir maliyet yarattığını vurgulayan İncirli, CTP iktidarında bu alanda kapsamlı reformlar yapılacağını ifade etti. “Yolsuzluk olduğu sürece devlet halka değil, belirli çevrelere hizmet eder” diyen İncirli, bu nedenle yalnızca geçmişte yaşananların hesabının sorulmayacağını, aynı zamanda benzer olayların tekrar yaşanmaması için kurumsal yapının da yeniden düzenleneceğini söyledi. Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Sayıştay başta olmak üzere denetim mekanizmalarının etkin hale getirileceğini belirten İncirli, “Çok ciddi bir yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturduk. Yapısal reformlarla denetim mekanizmalarını güçlendireceğiz” dedi.

“Üretime dayalı ekonomik modelle ilerleyeceğiz”

Son olarak yalnızca maaş artışlarının değil, hayatı ucuzlatacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, üretime dayalı ekonomik modelin CTP'nin temel yaklaşımı olduğunun altını çizdi. Sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetlerin güçlendirilmesinin vatandaşın yaşam maliyetini doğrudan azaltacağını belirten İncirli, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceklerini ve devletin gelir yapısını güçlendireceklerini ifade etti. “Çok büyük bir borç yükü devralacağız ama çözüm acı reçeteler değildir” diyen İncirli, kaynak yaratacak, tasarrufu artıracak ve kamu kurumlarını yeniden işler hale getireceklerini söyledi. Dijitalleşme, liyakat esaslı kamu yönetimi ve kurumsal kapasitenin artırılmasıyla devletin yeniden güven veren bir yapıya kavuşacağını belirten İncirli, “Ülkeyi güven veren kurumlarla yeniden ayağa kaldıracağız” diyerek konuşmasını tamamladı.